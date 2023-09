Donar sangre para combatir la anemia de células falciformes

Charlotte, NC.- Septiembre marca el Mes de Concientización sobre las Células Falciformes, un trastorno hereditario que afecta principalmente a personas de ascendencia africana en los Estados Unidos.

La Cruz Roja recordó que en el país hay más de 100.000 afectados y que las transfusiones de sangre periódicas son esenciales para controlar los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad.

La organización resaltó la importancia de mantener un suministro de sangre diverso para ayudar a las personas con anemia de células falciformes. Uno de cada tres donantes de sangre afroamericanos es compatible con estos pacientes, destacó.

Ver más: Mes de la Donación de Sangre en NC

La anemia de células falciformes es un trastorno hereditario que afecta la forma y la flexibilidad de los glóbulos rojos, dificultando su paso por los vasos sanguíneos y provocando dolor y complicaciones.

Let’s give it up for these blood collections team members who make a vital contribution to the care of hospital patients! 👏🏽👏🏾👏🏼 These are just a few of the nearly 6,000 blood and platelet collectors who work at Red Cross blood drives and donation centers. They make it possible… pic.twitter.com/XpitvLpayC

— American Red Cross (@RedCross) September 6, 2023