Diviértete y aprende a hacer una fogata

Charlotte, NC.- En invierno las fogatas son ya un tradición. Pero hacer una de manera segura requiere conocimientos y habilidades.

En el condado Mecklenburg hay diferentes campamentos a los que se puede asistir y hacer una fogata, siempre de la mano de personal experto para una experiencia segura.

El Departamento de Parques y Recreación recuerda que tiene programas para toda la comunidad en la temporada invernal.

“Nuestros programas de invierno incluyen prácticas de seguridad, conceptos básicos para acampar y malvaviscos”, señala en una publicación en Twitter.

