Incendio provocado destruye almacén      

Charlotte, NC.- Un incendio provocado destruyó el jueves en la noche un almacén en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en la cuadra 2200 de North Tryon Street. El Departamento de Bomberos de Charlotte comenzó a reportar sobre el siniestro en sus redes sociales cerca de las 9 pm.

En las fotos publicadas se aprecia la estructura siendo consumida por las llamas mientras los equipos de bomberos luchan contra el fuego.

El Departamento de Bomberos de Charlotte indicó que la estación 11 respondió a la emergencia.

Structure Fire Update; 2200 block of North Tryon St. Firefighters were met with heavy fire conditions on arrival inside a vacant commercial building. pic.twitter.com/SKYrO7RHZw

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 14, 2023