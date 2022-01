Todavía puedes sumarte al concurso de diseño Leading the Charge

Charlotte, NC.- Si eres estudiante de algún colegio o universidad de Mecklenburg todavía tienes oportunidad de incorporarte al concurso de diseño Leading the Charge, que otorgará 5.000 dólares al ganador.

“La competencia apoya los objetivos de la ciudad Charlotte y el condado Mecklenburg de hacer la transición de sus flotas municipales para que se alimenten de fuentes de carbono bajas o nulas para 2030 y 2035, respectivamente”, señala un comunicado.

En principio las inscripciones finalizaban este lunes 31 de enero, pero ahora los organizadores prorrogaron la fecha hasta el 28 de febrero.

El premio que sería entregado el 14 de febrero ahora será otorgando el 14 de marzo.

