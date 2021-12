Gana $ 5.000 en concurso de diseño “Leading the Charge”

Charlotte, NC.- Estudiantes universitarios locales pueden participar en un concurso de diseño que lanzaron el condado Mecklenburg y la ciudad de Charlotte, cuyo premio alcanza los 5.000 dólares.

Se trata del concurso “Leading the Charge” que busca el mejor diseño de calcomanías para colocarlos en todos vehículos de bajas emisiones de la Ciudad y del condado, señala un comunicado.

«El producto final de este concurso de calcomanías ayudará a demostrar nuestro compromiso con un futuro bajo en carbono para todos», dijo Sarah Hazel, directora de sostenibilidad y resiliencia.

Ver más: Charlotte valora el diseño urbano con premiación

«La ciudad está comprometida con la acción climática, incluido el trabajo para alimentar nuestra flota con fuentes de carbono 100% cero para 2030 y contribuir a una Charlotte más saludable y sostenible. Estamos liderando el camino con vehículos de bajas emisiones y sin emisiones y queremos conseguir la comunidad está emocionada e involucrada».

Local college students can put their design skills to work and earn some money! Design a Leading the Charge decal for County and @CLTgov electric vehicle fleets for the chance at a $5,000 award » https://t.co/Xt2myvm9bc pic.twitter.com/zygUyZv0qJ

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 2, 2021