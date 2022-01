Crimen en Mecklenburg: ¿Aumentó o disminuyó en 2021?

Charlotte, NC.- El crimen en Mecklenburg disminuyó 5% durante el año 2021, según las cifras proporcionadas por el jefe de la policía Johnny Jennings.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) publicó su informe delictivo de fin de año y el jefe Jennings ofreció una conferencia sobre el balance de 2021.

El balance del departamento involucra varias categorías. Algunas disminuyeron su porcentaje de incidencia y otras aumentaron.

Ver más: Acusado hombre por muerte de oficial Mia Goodwin

El informe indica que en la disminución del crimen en Mecklenburg tuvieron incendia las siguiente categorías.

El índice general de infracciones denunciadas en 2021 fue de 37 739 en comparación con 39 675 en 2020.

Los delitos violentos denunciados cayeron 7% en 2021. Fueron 7.554 el año que acaba de terminar y 8.090 de 2020.

La cifran de homicidios no llegó a la centena. En 2021 hubo 98 frente a 118 en 2020. Una disminución de 18%.

Los delitos contra la propiedad denunciados en 2021 fueron 30.185 en comparación con 31.585 en 2020. En total 4% menos.

El índice general de infracciones denunciadas en 2021 fue de 37.739 en comparación con 39.675 en 2020.

La policía hizo 4% menos arrestos. Hace dos años hubo 14.402 y en 2021, 13.792.

Overall crime was down 5% compared to 2020. Violent crime continues to be our top priority as an organization, and we were down 7% in violent crime in 2021. Our total arrests were down 4%, violent crime arrests were down 3% and gun seizures up 33. pic.twitter.com/4nZi90fhE7

— CMPD News (@CMPD) January 10, 2022