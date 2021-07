COVID-19 y las nuevas reglas en Carolina del Norte

Raleigh, NC.- Carolina del Norte registra un fuerte aumento de casos de COVID-19. Por eso, las autoridades actualizaron las reglas para frenar la propagación. Entre estas se incluye la verificación de vacunación de los empleados estatales y la recomendación de uso de mascarilla en las escuelas.

El gobernador Roy Cooper y la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, estuvieron en conferencia de prensa. El principal llamado a la población es a vacunarse.

En Carolina del Norte los nuevos casos diarios de COVID-19 superaron los 3.200 el jueves por primera vez desde el 25 de febrero. Más del 10% de los resultados de las pruebas del domingo dieron positivo, la peor tasa de positividad desde el 1 de febrero.

Además, 1.141 personas están actualmente hospitalizadas en Carolina del Norte debido al virus, el recuento más alto desde el 22 de abril.

“Hasta que más personas reciban la vacuna, seguiremos viviendo con la amenaza muy real de una enfermedad grave y continuaremos viendo variantes más peligrosas y contagiosas como Delta”, dijo el gobernador Cooper.

Reglas para empleados estatales

El gobierno de Carolina del Norte comenzará a verificar el estado de vacunación de los empleados estatales.

Los trabajadores no vacunados deben usar una máscara y hacerse la prueba al menos una vez a la semana.

Estas reglas para los empleados del gobierno estatal se aplican a las agencias del gabinete y se incluye en la Orden Ejecutiva 224.

Mascarillas en las escuelas

La guía sobre la pandemia actualizada en la conferencia insta a todos los estudiantes y al personal de las escuelas públicas K-12 a que se cubran con máscara, incluso si han sido completamente vacunados contra la COVID-19.

Cerca de 20 distritos escolares en el estado habían decidido hacer que el uso de máscaras sea opcional para los estudiantes de K-12, según un análisis de Education NC. Los alumnos menores de 12 años no son actualmente elegibles para la vacuna COVID-19.

Ahora, cada distrito escolar deberá tomar una decisión sobre si seguir la recomendación del estado.

Pandemia de no vacunados

La secretaria Mandy Cohen advirtió que las tendencias de contagios de COVID-19 en el estado “se están acelerando a un ritmo alarmantemente rápido”.

“Esta es una pandemia ahora de los no vacunados”, calificó.

“Las personas no vacunadas están impulsando este resurgimiento y están enfermando a sí mismos y a otras personas”, dijo Cooper.

La gran mayoría de casos nuevos de COVID-19 está relacionado con la variante Delta y ocurre entre personas que no recibieron la vacuna.

Para conseguir un centro de vacunación en Carolina del Norte ingrese AQUÍ. También puede llamar a línea directa de vacunas COVID-19 del estado al 888-675-4567.

La guía también sugiere que las personas que no están vacunadas no se reúnan con otras personas no vacunadas con las que no viven, y si se reúnen, deben practicar el distanciamiento social de seis pies. La sugerencia final fue que las personas no vacunadas no deberían viajar.

