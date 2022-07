COVID-19: En qué nivel de contagio está Mecklenburg

Charlotte, NC.- El mes de julio comenzó con buenas noticias y es que el condado Mecklenburg cambió favorablemente el nivel de contagio comunitario de COVID-19.

El Departamento de Salud Pública informó que el condado dejó atrás el nivel medio (amarillo) y ahora se encuentra en bajo (verde).

En un comunicado se explica que los niveles pueden ser bajos, medios o altos. Estos se determinan por la cantidad de camas de hospital en uso, las admisiones al hospital y la cantidad total de casos nuevos de COVID-19 en un área.

El cambio de medio a bajo en el condado refleja una disminución de casos positivos.

