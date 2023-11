Cooper declara emergencia en NC por incendios forestales   

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper declaró a Carolina del Norte en emergencia en respuesta a los intensos incendios forestales que afectan especialmente al oeste del estado.

«Los incendios y las continuas sequías en todo el estado representan un riesgo para la salud y la seguridad públicas y queremos garantizar que todos los residentes y sus propiedades permanezcan seguros y protegidos», dijo Cooper en un comunicado.

El gobernador además agradeció a los socorristas que han ayudado a combatir los incendios.

The fires and the continued droughts across the state pose a risk to public health and safety and we want to ensure that all residents and their property remain safe and protected.https://t.co/MjOQXyiLba pic.twitter.com/LUJETu9Nng

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 9, 2023