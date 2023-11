humo-de-incendios-forestales-produce-una-calidad-del-aire-insalubre

Charlotte, NC.- Los residentes de al menos cinco condados en Carolina del Norte deben estar alertas debido a que el humo de los incendios forestales puede estar produciendo una “calidad del aire insalubre”.

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte ha lanzado una alerta a la comunidad después de que el Servicio Forestal emitiera una prohibición de quema en 14 condados.

Los condados Cherokee, Clay y Macon pueden experimentar condiciones de calidad del aire del Código Rojo, definido como aire que no es saludable para que nadie lo respire, indicó el Departamento de Calidad Ambiental.

Bajo esta clasificación, se debe limitar el esfuerzo prolongado o intenso al aire libre. Las personas sensibles como niños, adultos mayores y personas con asma, deben evitar actividades al aire libre.

Several counties in western North Carolina are forecast to have Code Red or Orange air quality today due to wildfire smoke in the area. Residents are urged to take precautions and check the air quality forecast.https://t.co/5zWcdA3hF5 pic.twitter.com/9llzMTUPKa

— N.C. DEQ (@NCDEQ) November 6, 2023