Charlotte, NC.- Un procedimiento policial para recuperar un vehículo robado tuvo un giro inesperado cuando el conductor emprendió la huida y atropelló a un peatón.

El hecho ocurrió el martes 15 de agosto en Albemarle Road en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho que se convirtió en una persecución.

El incidente comenzó cuando los oficiales localizaron un vehículo robado gracias a un lector de matrículas.

Oficiales de CMPD intentaron detener el tráfico, pero el vehículo de los sospechosos huyó y golpeó a un peatón en la acera, hiriéndole gravemente.

Officers have arrested two suspects for Felony Hit & Run with Injury following a pursuit that ended in Cabarrus County. The incident began when officers located a stolen vehicle from a license plate reader hit off of Albemarle Road. pic.twitter.com/k03J0xEYrT

— CMPD News (@CMPD) August 15, 2023