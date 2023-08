Accidente involucró 32 vehículos en I-40

Charlotte, NC.- Un accidente involucró 32 vehículos en la Interestatal 40 en Durham, Carolina del Norte.

El accidente ocurrido la tarde del martes cerró el tráfico entre las salidas 274 y 276.

Pat Shine es uno de los conductores afectados. Cuando vio que el camión que llevaba adelante disminuyó la velocidad hizo lo mismo. Pero, de inmediato golpearon su Tesla por la parte trasera.

«Se sintió un poco como un tornado porque hubo muchos relámpagos y algo de polvo de la construcción (…) Para cuando sucedió todo, se había aclarado casi por completo», dijo Shine en declaraciones reseñadas por ABC 11.

«Había algunos autos que estaban completamente debajo de camiones”, agregó Shine quien se sorprendió de que las personas no sufrieran lesiones de consideración.

El tráfico estuvo cerrado cerca de cuatro horas. El Departamento de Policía de Durham desvió a los automóviles hacia otra ruta.

No hubo reportes de heridos ni de muertos.

El área del Triángulo en Carolina del Norte estuvo afectada el martes por fuertes lluvias y tormentas que dejaron destrozos y una mujer fallecida.

Do not ever attempt to cut a tree that is touching a line of any type. Even if the line is not energized, it can still be dangerous. pic.twitter.com/2n35XrJefr

— Durham Fire Department (@durhamcityfire) August 15, 2023