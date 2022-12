Cómo operará CATS durante las fiestas

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) informó a sus usuarios cómo será funcionamiento durante la celebración de las fiestas de Navidad.

El calendario de operaciones publicado en la página de Facebook es el siguiente:

Las rutas de autobús de CATS, LYNX Blue Line y CityLYNX Gold Line operarán en un horario de sábado en Nochebuena (24 de diciembre) y de domingo en Navidad (25 de diciembre).

Ver más: Gana una gift card de $100 con CATS

Para el lunes 26 de diciembre las rutas funcionarán en horario habitual de un día sábado.

El Call Center y las oficinas de Objetos Perdidos y Encontrados, y Ventas de Pass e Información estarán cerrados del domingo 25 al martes 27 de diciembre.

In observance of Christmas:

🎄The CATS Call Center, Lost and Found, Pass Sales and Information offices will be closed Dec. 25-27.

🎄On Dec. 26, CATS bus routes, LYNX Blue Line and CityLYNX Gold Line will operate on a Saturday schedule.

For more info: https://t.co/h2B7QcKo7Z pic.twitter.com/FQVIg9W42o

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) December 22, 2022