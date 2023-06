Charlotte, NC.- Una nueva estación de bomberos comenzó a ser construida en la ciudad de Charlotte para dar respuesta más rápida a las emergencias.

La estación para el Departamento de Bomberos de Charlotte estará ubicada en North Tryon Street, en el este la Ciudad Reina.

Al acto simbólico de inicio de los trabajos asistieron la alcaldesa Vi Lyles y otros líderes locales.

La estación de bomberos de dos pisos y tres bahías se encontraba entre las tres incluidas en el programa de construcción de instalaciones contra incendios aprobado en el presupuesto del año fiscal 2022.

We broke ground on Firehouse 45. This state-of-the-art facility will sit between three of our historically busiest firehouses. It will bring added pride and safety to the North Tryon Street corridor, including the Hidden Valley and Newell South neighborhoods. pic.twitter.com/5GWtB6UDes

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) June 12, 2023