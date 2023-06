CMPD alerta sobre estafadores que se hacen pasar por policías

Charlotte, NC.- Las autoridades están alertando a los residentes de la ciudad de Charlotte sobre el surgimiento de estafadores que se hacen pasar por policías.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó que ha recibido preguntas sobre personas fraudulentas que intentan engañar a ciudadanos haciéndose pasar por agentes de la ley.

“Queremos asegurarle que CMPD nunca se pondría en contacto con usted para solicitar cualquier forma de información personal o legal por teléfono”.

🚨SCAM ALERT🚨

