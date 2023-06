En aumento delitos cibernéticos contra niños

Charlotte, NC.- Varias agencias de la ley se unieron para discutir el aumento preocupante de los delitos cibernéticos contra niños en Carolina del Norte.

El amplio abanico de delitos incluye material de abuso sexual infantil, explotación y extorsión infantil.

En la reunión estuvieron representantes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (NCSBI) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Ver más: ¿Cómo prevenir e identificar el abuso infantil?

Los consejos cibernéticos informados a CMPD aumentaron de 98 consejos informados en 2016 a 724 informados en 2022. Según el SBI, se informaron casi 19,000 consejos cibernéticos en Carolina del Norte en 2022, frente a aproximadamente 2,500 en 2016.

CMPD informó sobre la reunión entre las diferentes agencias en un comunicado. En este se indica que entre 2021 y 2022, el FBI informó un aumento del 600 % en los casos de sextorsión en Carolina del Norte.

Between 2021 to 2022, the FBI in North Carolina saw a 600% increase in financially motivated sextortion cases. So far this year, there have been 123 reported NC victims, with most of them being teenage boys. pic.twitter.com/PXHN3aqYeY

— CMPD News (@CMPD) June 28, 2023