Avión aterriza de emergencia en Charlotte

Charlotte, NC.- Un avión de Delta Air Lines realizó un aterrizaje de emergencia este miércoles en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

El avión, que despegó de Atlanta, aparentemente aterrizó sin tren delantero, según fotos publicadas en redes sociales.

El aeropuerto confirmó el hecho y dijo que no se reportaron heridos. Los pasajeros fueron llevados a la terminal en autobús.

El aterrizaje de emergencia ocurrió cerca de las 8:40 am en la pista 18R/36L. El avión llevaba 96 pasajeros, dos pilotos y tres auxiliares de vuelo.

⚠️ Update: Runway 18R/36L is currently closed following a mechanical issue with Delta Air Lines. No injuries reported. Passengers returned to the terminal. The Airport is working to remove the aircraft and reopen the runway.

— CLT Airport (@CLTAirport) June 28, 2023