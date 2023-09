Chick-fil-A abrirá centro de distribución en Kannapoils

Kannapolis, NC.- Chick-fil-A Supply, una subsidiaria de propiedad de Chick-fil-A y proveedor de servicios de distribución de restaurantes de la popular cadena, ha anunciado sus planes para abrir un nuevo centro de distribución en Kannapolis.

El centro estará ubicado en Lakeshore Corporate Park en la parte de Kannapolis del condado Rowan. Esta iniciativa de $58,3 millones generará 112 nuevos empleos en los próximos cinco años y 85 de esos empleos se materializarán en los primeros dos años, dijo la Ciudad.

«La expansión de Chick-fil-A es buena para Kannapolis junto con Rowan y los condados circundantes», expresó el gobernador Roy Cooper. «Apreciamos su voto de confianza en Carolina del Norte y la solidez de nuestra fuerza laboral e infraestructura».

“Con más de 100 puestos de trabajo, salarios superiores al promedio del condado y su inversión sustancial, la empresa será un empleador importante en nuestra ciudad y el condado Rowan”, dijo el alcalde de Kannapolis, Darrell Hinnant.

Conocido por su sándwich de pollo original y su hospitalidad exclusiva, Chick-fil-A ha crecido hasta convertirse en uno de los restaurantes de servicio rápido de mayor volumen del país desde su apertura en 1967.

Chick-fil-A Supply garantiza que los restaurantes tengan la comida y los productos que necesitan a través de una experiencia de entrega perfecta que amplía la cultura de atención de Chick-fil-A.

