OMS: restringir el aborto, «arrastra a procedimientos inseguros»

Ginebra, Suiza.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que el aborto es una práctica que no reduce su incidencia, sino que «arrastra a mujeres y chicas a procedimientos inseguros».

La afirmación Tedros nace ante el temor de que el derecho al aborto sea revocado en Estados Unidos. Además, precisó en Twitter, «Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir en lo que respecta a sus cuerpos y a su salud».

Al mismo tiempo, Tedros concluye su intervención sin hacer alusión directa al contexto actual de Estados Unidos con respecto al aborto, «El acceso a un aborto seguro salva vidas«.

Women should always have the right to choose when it comes to their bodies and their health. Restricting access to #abortion does not reduce the number of procedures — it drives women and girls towards unsafe ones. Access to safe abortion saves lives. https://t.co/SdF81B5D1u

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 4, 2022