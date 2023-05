CATS ajusta horarios de rutas de autobús y tren ligero

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) ajustará los horarios de rutas de autobús y tren ligero a partir del lunes 5 de junio.

El sistema de transporte informó que ajustará los horarios de las rutas de autobús 16 – South Tryon y 56 – Arrowood, para mejorar la puntualidad, informó en su cuenta de Twitter.

CATS alienta a los pasajeros a consultar los horarios de las rutas. También insta a descargar la aplicación móvil CATS-Pass para realizar un seguimiento en tiempo real.

Además, de los horarios de rutas de autobús CATS hará ajustes en el tren ligero.

CityLYNX Gold Line operará de 6 am a 11:26 pm los días de semana, los sábados de 8 am a 11:26 pm y los domingos continuará funcionado de 8 am a 10: 36 pm.

CATS también señala que el tren ligero tendrá frecuencias ajustadas durante las horas de operación modificadas.

Este se traduce en que operará con frecuencias de 20 minutos desde el inicio del servicio hasta las 8:30 pm y con frecuencias de 30 minutos desde las 8:30 pm hasta el final del servicio para ese día.

Para obtener más información, visite RideTransit.org o llame al servicio de atención al cliente de CATS al 704-336-7433.

