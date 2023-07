Estafan en NC a mexicano que huyó de Florida por leyes antiinmigrantes

Charlotte, NC.- Un mexicano que abandonó Florida debido a la entrada en vigencia de una ley antiinmigrante fue estafado en Carolina del Norte.

Es el caso de Carlos Peralta que no lo pensó dos veces para dejar el estado más al sur del país ante la puesta en marcha de la ley SB 1718, el 1 de julio.

Pero lo que este mexicano, que llegó a Estados Unidos en 2021 con su esposa de Haití e hijos, nunca pensó es que sería víctima de fraude al intentar alquilar una casa.

La periodista de Progreso Hispano News, Adriana Henríquez, conversó con Peralta quien contó su historia.

Carlos Peralta y su familia estafados en NC

“Yo salí de la Florida debido a la ley SB 1718. Aunque tengo documentos para quedarme en el país no tengo todavía mi tarjeta de trabajo”, aseguró el inmigrante.

Peralta viajó a Raleigh, capital de Carolina del Norte, para comprar una casa. “Hice pagos correctamente y me entregaron la llave, básicamente me entregaron la casa”, explicó.

Él regresó a buscar a su familia a Florida y cuando volvió a Carolina del Norte encontró en la casa un letrero de “Alerta de fraude”.

“Le pedí a la persona que me alquiló que me tratara de justificar esto. Finalmente, fui a la policía y me confirmaron que era un fraude. Me dijeron que podían ser personas peligrosas y que no podía dormir en esa casa”.

Carlos Peralta es una persona acostumbrada a superar adversidades. En Haití donde era profesor universitario sobrevivió al terremoto de 2010 que dejó más de 200.000 muertos después de permanecer herido bajos los escombros durante 14 horas.

En ese episodio ayudó a los estudiantes atrapados junto a él. Hoy, como victima de fraude, pide a los hispanos en general que tengan mucho cuidado para evitar pasar por una situación similar.

La ley SB 1718 ha sido duramente criticada por acorralar a los inmigrantes en el estado. Entre otras medidas obliga a empresas con más de 25 trabajadores a reportar el estatus migratorio de sus empleados. También deben hacerlos sobre sus pacientes los hospitales que reciben Medicaid.

