Inmigrantes legales en Estados Unidos también podrán ser deportados

Washington, DC.- Los inmigrantes legales en Estados Unidos podrán ser deportados por condenas de determinados delitos, luego de que la Suprema Corte en una votación de seis votos a favor y tres en contra, aprobará esta iniciativa.

El jueves 22 de junio, la Corte Suprema determinó que los migrantes involucrados en penas de complicidad en intentos de disuadir a víctimas de denunciar conductas sexuales inapropiadas, podrán ser deportados.

El juez conservador Brett Kavanaugh expresó, «Las personas pueden obstruir el proceso de la justicia incluso cuando no hay pendiente una investigación o un procedimiento. De hecho, la obstrucción de la justicia es a menudo ‘más eficaz’ cuando impide ‘que una investigación o procedimiento comience en primer lugar'».

Asimismo, el conservador John G. Roberts Jr., presidente de la corte fue seguido en la opinión de los conservadores: Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Amy Coney Barrett y la progresista Ketanji Brown Jackson, entre otros.

En este sentido, esta decisión de la Corte Suprema unifica sus criterios en todos los estados para determinar qué casos son considerados obstrucción a la justicia. Por lo tanto, esto podría implicar la deportación de migrantes sin importar que posean residencia legal en el país.

