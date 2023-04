becas-disponibles-para-estudiantes-lgbtq

Charlotte, NC.- Estudiantes LGBTQ tienen acceso a becas a través de un programa de la organización Charlotte Pride, apoyado por Principal® Foundation.

El Charlotte Pride Scholarship Program respalda financieramente las carreras universitarias de estudiantes LGBTQ y ofrece oportunidades de prácticas de verano.

Los beneficiarios serán elegibles para recibir hasta $ 10,000 para el año escolar 2023-2024 en una universidad acreditada de dos o cuatro años.

El Charlotte Pride Scholarship Program tiene once becas disponibles: una Champion of Pride Scholarship ($ 10.000), una Legacy Scholarship ($ 5.000) dos Empowerment Scholarships ($ 2.500), dos Leadership Scholarships ($ 1.250) y cinco Visionary Scholarships ($ 1.000).

«Charlotte Pride está encantada de contar con el apoyo de Principal® Foundation para hacer crecer nuestro programa de becas y tener una oportunidad de prácticas de verano para los estudiantes por primera vez», dijo Liz Schob, gerente de comunicaciones de Charlotte Pride.

