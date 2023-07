Charlotte, NC.- El programa HOMES de ayuda económica para propietarios de viviendas está de regreso en el condado Mecklenburg.

Se trata de un programa que ofrece a los beneficiarios la oportunidad de reducir el costo anual de la propiedad de vivienda.

Los propietarios que apliquen podrían recibir una subvención de hasta $ 660, infomró el condado en un comunicado. No hay requisito de edad para participar en el programa.

Ver más: Ganó $ 2 millones al raspar boleto de lotería con moneda especial

El período de aplicación comenzó el 1 de julio y estará abierto hasta el 17 de noviembre.

County homeowners may qualify for a grant of up to $660 to use towards reducing the cost of annual homeownership. No age restrictions and your home doesn't have to be paid off.

Apply in English or Spanish online, by mail or email: https://t.co/I2ve5ZCpG2 pic.twitter.com/B6EXJ8lxzj

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 3, 2023