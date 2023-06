autoridades-advierten-sobre-peligros-de-fuegos-artificiales

Gastonia, NC.- El 4 de Julio está cerca. Por eso, las autoridades en Gastonia están alertando a la comunidad sobre los peligros de los fuegos artificiales, muy usados en esta fecha de celebración de la Independencia de Estados Unidos.

Los fuegos artificiales son la causa número 1 de incendios en Gastonia durante esta época del año, señala un comunicado publicado en la web de la Ciudad.

Los departamentos de policía y de bomberos, en conjunto con la Ciudad, emitieron una declaración que busca generar consciencia en los residentes.

“La mejor manera absoluta de mantener a usted y a su familia a salvo este 4 de julio es asistir a un espectáculo de fuegos artificiales regulado profesionalmente y transmitir los fuegos artificiales al consumidor”, dijo el jefe de bomberos de Gastonia, Chris Stowe.

Reminder: Fireworks are the #1 cause of fires in the City this time of year. Any firework that will explode, spin, or leave the ground is illegal in North Carolina & carries up to a $500 fine and six months in jail. Gastonia's Fireworks Show is downtown on July 4th at 9:30pm. pic.twitter.com/slOYtFVXvj

— City of Gastonia (@CityofGastonia) June 19, 2023