Carowinds entre mejores parques de atracciones de EE. UU.

Charlotte, NC.- Carowinds ha sido incluido en una lista entre los mejores parques de atracciones y acuáticos de Estados Unidos.

El parque ubicado en dos estados, Carolina del Norte y Carolina del Sur, tiene una amplia oferta de entretenimiento de clase mundial.

La popular plataforma de viajes y turismo, TripAdvisor, otorga el Travellers’ Choice Best of the Best a un grupo de 25 parques incluidos en su lista elaborada a partir de reseñas, opiniones y valoraciones de su comunidad durante un período de 12 meses.

Ver más: Carowinds inaugura nuevas atracciones

Carowinds es un parque de más de 130 hectáreas con atracciones para toda la familia que van desde vertiginosas montañas rusas, emocionantes juegos mecánicos hasta áreas temáticas para niños y espectáculos en vivo.

Carowinds entre mejores parques de atracciones

El top 25 de parques elaborado por TripAdvisor lo encabezan Silver Dollar City (Branson, Missouri), Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee) y Universal’s Islands of Adventure (Orlando, Florida).

TripAdvisor señala que cada ganador ha superado sus rigurosos estándares de confianza y seguridad. “Menos del 1% de los 8 millones de listados de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes”.

Mejores parques según TripAdvisor

1.- Silver Dollar City – Branson, MO

2.- Dollywood – Pigeon Forge, TN

3.- Universal’s Islands of Adventure – Orlando, FL

4.- Fun Spot America – Kissimmee, FL

5.- Magic Kingdom Park – Orlando, FL

6.- LEGOLAND California – Carlsbad, CA

7.- Knoebels Amusement Resort – Elysburg, PA

8.- Universal Studios Florida – Orlando, FL

9.- Whale’s Tale Waterpark – Lincoln, NH

10.- Legoland Florida Resort – Winter Haven, FL

25.- Carowinds – Charlotte, NC

Video: Carowinds celebra su 50 años inaugurando nuevas atracciones