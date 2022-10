Atropellada mujer de 19 años en Uptown Charlotte

Charlotte, NC.- Una mujer de 19 años, quien era estudiante de Johnson & Wales University, murió luego de ser atropellada por un autobús en el Uptown Charlotte el pasado fin de semana.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg informó sobre el suceso que además tiene a una persona detenida.

El hecho ocurrió cerca del as 7 pm del domingo 9 octubre. Oficiales de Central Division acudieron por una llamada de emergencia a la cuadra 200 de S Cedar Street.

En el lugar encontraron a una mujer atrapada debajo de un autobús Van Hool Commuter Coach 2013. Los equipos de emergencia extrajeron a la mujer de 19 años, identificada como Destiny Vázquez, y la trasladaron a Atrium Main, donde falleció producto de las heridas.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department's Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal pedestrian crash in the Central Division. Please see the press release on our website: https://t.co/L8R07oTOiE

— CMPD News (@CMPD) October 10, 2022