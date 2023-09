Arrestarán a conductor por muerte de pasajera en accidente

Charlotte, NC.- Un conductor herido de gravedad en un accidente en Charlotte será puesto bajo arresto por la muerte de la pasajera, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el sábado 23 de septiembre cerca de la 1 am en la cuadra 5000 de The Plaza.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó que un Jaguar XJ8 2005 se volcó y avanzó hasta el lecho de un arroyo.

La pasajera delantera derecha, Elizabeth Adina Washington, de 41 años, falleció en la escena. El conductor Santario Demarcus Washington, de 31 años, fue trasladado a Atrium Health Main con lesiones potencialmente mortales.

La investigación preliminar indica que el Jaguar circulaba a excesiva velocidad en The Plaza cuando se salió del lado derecho de la carretera y volcó.

