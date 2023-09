Niña latina murió en accidente

Charlotte, NC.- Una niña latina de 6 años murió en un accidente de tránsito en la ciudad de Charlotte.

El suceso tuvo lugar la tarde del martes 19 de septiembre en la cuadra 400 de East Arrowood Road. La niña fue traslada de inmediato a un hospital con heridas de gravedad; falleció un día después.

La niña latina fue identificada como Ariela López. Ella viajaba como pasajera en el asiento de un Toyota Corolla 2004 para el momento del suceso, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

(2/2) A juvenile victim has succumbed to injuries sustained in the crash. See full media release here: https://t.co/0ERhCzHG8i

— CMPD News (@CMPD) September 21, 2023