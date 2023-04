Apoyo para negocios de afroamericanos en Charlotte  

Charlotte, NC.- Los negocios de afroamericanos en la ciudad de Charlotte pueden recibir un impulso a través de la iniciativa iniciativa 1 Million Black Businesses (1MBB) de Operation HOPE.

La Ciudad anunció que trabajará junto a Operation HOPE para conectar a los propietarios de negocios afroamericanos con herramientas y esta iniciativa.

El objetivo de 1MBB es iniciar, escalar y hacer crecer un millón de negocios para 2030 en todo el país.

Ver más: Get Up and Grow, un programa para mejorar ingresos de negocios

Como parte de esta asociación los propietarios de negocios pueden tener acceso a:

The City of Charlotte announced Tuesday a partnership with @OperationHOPE's 1 Million Black Businesses. The goal of 1MBB is to start, scale, and grow one million Black businesses by 2030 across the nation. https://t.co/Gk62TJMZoa

— City of Charlotte (@CLTgov) April 4, 2023