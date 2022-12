Aplicación CLT+ te conecta con servicios de la Ciudad

Charlotte, NC.- Los residentes de Charlotte pueden acceder a los servicios de la ciudad más rápido que nunca desde cualquier dispositivo móvil descargando la aplicación CLT+.

Tras las recientes actualizaciones de CLT+, los residentes pueden disfrutar de una experiencia aún más sencilla.

La aplicación gratuita es una alternativa rápida, fácil y cómoda a llamar al 311, ayudando a los residentes a evitar los tiempos de espera mediante la presentación de solicitudes directamente al personal de la ciudad en el departamento correspondiente.

Los residentes pueden conectarse rápidamente a múltiples servicios de la ciudad, incluyendo:

La aplicación también permite enviar comentarios a los equipos de transporte de la ciudad, lo que ayuda a mejorar el servicio y la fiabilidad.

Connect to city resources fast with the CLT Plus App. Report street issues, pay your water bill, schedule bulk trash pick up, and so much more! @HNScharlotte

— City of Charlotte (@CLTgov) December 6, 2022