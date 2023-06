American Airlines aumenta vuelos hacia América Latina

Charlotte, NC.- American Airlines anunció que aumentará la cantidad de vuelos desde Estados Unidos hacia América Latina a partir del próximo invierno.

Desde Charlotte, la capacidad de asientos al Caribe y América Latina aumentará un 40 % en comparación con el invierno de 2022, informó la aerolínea en un comunicado.

“Este próximo invierno esperamos agregar más servicios a los destinos en América Latina y el Caribe que nuestros clientes desean visitar, incluidos lugares populares como Cancún, Montego Bay y Punta Cana, así como nuestro nuevo destino, Tórtola”, dijo José A. Freig, vicepresidente de Operaciones y Comercial para México, el Caribe y América Latina.

“Estamos orgullosos de fortalecer nuestro liderazgo como la aerolínea estadounidense más grande de la región, con más vuelos y asientos a más destinos que cualquier otra aerolínea o asociación”.

A partir del 5 de diciembre, American Airlines ampliará el servicio en 10 rutas desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas que operarán durante el invierno.

