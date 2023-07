Alerta por calidad del aire en Charlotte

Charlotte, NC.- Las autoridades han alertado a los residentes por el deterioro de las condiciones de la calidad del aire en Charlotte y Carolina del Norte.

“Los habitantes de Carolina del Norte sensibles a la contaminación del aire deben tener cuidado esta semana, ya que una columna de humo de los incendios forestales en Canadá ingresa al estado”, dijo el Departamento de Calidad Ambiental.

La División de Calidad del Aire emitió alertas de Código Naranja para gran parte del centro y oeste de Carolina del Norte para el martes 18 de julio.

Sin embargo, en el condado Mecklenburg hasta las 10 am había Código Rojo que indica un mayor deterioro de la calidad de aire.

