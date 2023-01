Aeropuerto de Charlotte retomó normalidad

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte y el tráfico aéreo de Estados Unidos retomó su normalidad después de que una falla informática que obligó a dejar en tierra a todos los aviones del país.

La Administración Federal de Aviación indicó que hubo una falla informática que interrumpió el sistema de notificación a las misiones aéreas.

Ver más: Aeropuerto de Charlotte afectado por interrupción de vuelos

En la mañana del miércoles la agencia federal dijo que estaba trabajando para reparar la falla y que algunas funciones comenzaban a estar nuevamente en línea, aunque las operaciones del sistema aéreo nacional seguían siendo limitadas.

La parada en tierra se levantó cerca de las 9 am.

The nationwide ground stop has been lifted. Please check with your airline for updated flight status.

— CLT Airport (@CLTAirport) January 11, 2023