Aeropuerto de Charlotte afectado por interrupción de vuelos en todo el país

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte no escapó a las consecuencias de una interrupción generalizada de vuelos en Estados Unidos.

La Administración de Aviación suspendió este miércoles de todas las salidas de vuelos domésticos hasta las 9 am. La agencia federal dijo en un comunicado que el objetivo era reparar una falla que afectaba a sus sistemas.

«La FAA continúa trabajando para restaurar completamente el sistema de información (aéreo…) luego de la interrupción”.

Due to FAA outages, if flying this morning please check the status of your flight before coming to the Airport.

«Si bien algunas funciones comienzan a estar nuevamente en línea, las operaciones del sistema aéreo nacional siguen siendo limitadas», agregó.

Ver más: Aeropuerto de Charlotte en top mundial por desempeño

No está claro que originó la falla; sin embargo, «no hay evidencia de un ataque cibernético por el momento”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

“El presidente (Joe Biden) ordenó al DOT que realice una investigación completa sobre las causas. La FAA proporcionará actualizaciones periódicas», tuiteó Jean-Pierre refiriéndose a Departamento de Transporte y la Autoridad Federal de Aviación.

Según Flightaware, 3.578 vuelos se habían retrasado hasta las 8 am y al menos 500 habían sido cancelados en todo el país.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023