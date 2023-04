abre-distrito-social-en-gastonia

Gastonia, NC.- La Ciudad de Gastonia abrió este viernes un distrito social, un área de recreación en la que se puede consumir alcohol dentro de sus límites.

El distrito social está ubicado a lo largo de Main Avenue desde CaroMont Heath Park (oeste) hasta Broad Street (este).

Operará de lunes a sábado de 11 am a 12 am y los domingos de 11 am a 10 pm, indicó la la Ciudad en un comunicado.

En esta área los negocios que tienen un permiso ABC emitido por el Estado de Carolina del Norte están autorizados a vender bebidas alcohólicas usando un vaso designado con el logotipo del distrito social.

Los clientes pueden comprar una bebida alcohólica, llevarla dentro de los límites y disfrutarla en otros establecimientos participantes.

Here's more details about Gastonia's Social District which opens Friday 4/28 at 11am. Revitalization is important for communities to prosper and we hope you'll visit our vibrant downtown area to see the wonderful growth that has blossomed!#GreatPlace #GreatPeople #GreatPromise pic.twitter.com/F8Ftmczy1F

— City of Gastonia (@CityofGastonia) April 25, 2023