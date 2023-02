$ 80.000 en asistencia para comprar vivienda en Charlotte

Charlotte, NC.- House Charlotte Plus es el nombre de un programa piloto anunciado por la Ciudad de Charlotte que otorgará asistencia financiera para comprar vivienda.

El plan dará una capa adicional de asistencia financiera a House Charlotte homeownership program para apoyar más a los residentes de la ciudad.

House Charlotte Plus sumará $ 50.000 a los $ 30.000 que ya otorga House Charlotte homeownership program.

Con la combinación de ambos programas, un beneficiario tendrá en total $80.000 en asistencia para la compra de una unidad residencial.

House Charlotte Plus solo está disponible en áreas designadas dentro de los Corredores de Oportunidad conocidas como áreas de influencia.

