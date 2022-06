Servicio militar en EE. UU., determinará control migratorio civil

Washington, DC.- La nueva directiva de política considerará el servicio militar en el ejército de Estados Unidos para determinar acciones de control migratorio civil contra no ciudadanos, según el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

De esta manera, la implementación de la Directiva 10039.2 de ICE, precisa que la, «Consideración de servicio en el ejército de EE. UU. al hacer determinaciones relativas a acciones de control migratorio contra no ciudadanos«.

Esto permitirá ofrecer por medio de la agencia la garantía que el servicio en el ejército de Estados Unidos, por parte de un no ciudadano o sus familiares inmediatos sean considerados al momento de tomar las decisiones de control migratorio civil entre ellos o no.

ICE considerará servicio militar al determinar acciones de control migratorio civil

Tae D. Johnson, director interino del ICE, detalló, «ICE valora las contribuciones increíbles de no ciudadanos que han servido en el ejército de Estados Unidos».

Además, añadió Johnson, «Mediante esta directiva, ICE tomará en consideración servicio en el ejército de Estados Unidos por parte de un no ciudadano o sus familiares inmediatos al determinar si se toman acciones de control migratorio civil contra un no ciudadano».

1/3. Nueva directiva de ICE entrando en efecto inmediatamente hace del servicio en el #ejército de EEUU un factor mitigante significativo para no ciudadanos, familia inmediata al determinar acciones de control migratorio, reconociendo su compromiso y sacrificio a través del DHS. pic.twitter.com/Lo9ZYuoh9B — ICE en Español (@ICEespanol) June 7, 2022

En este sentido, la nueva directiva formaliza esta práctica como una política oficial del ICE. Entonces, un no ciudadano pasa a ser considerado tomando en consideración el total de circunstancias. La evaluación pasará por el tipo de separación del ejército, duración del servicio militar y otros elementos.

De esta manera, para efectos de esta nueva directiva, cuando se refiere a ejército de Estados Unidos, se incluye el servicio en el Ejército de Estados Unidos, Cuerpo de la Marina, la Armada, Fuerza Aérea, Fuerza Espacial, Guardia Costanera y Guardia Nacional —incluyendo sus elementos de reserva.

En conclusión, este anuncio es parte de la Immigrant Military Members and Veterans Initiative (IMMVI), que inició en 2021 cuando la Department of Homeland Security (DHS), se juntó con el Departamento de Asuntos de los Veteranos para ofrecer mayor apoyo.

Así pues, con esta iniciativa tanto la evaluación como actualización extensa de sus políticas busca garantizar que el servicio militar tanto para los miembros del servicio, veteranos y familiares, reciban la consideración apropiada en todas las aristas con el DHS.

