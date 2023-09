EE. UU., anunció renovación de TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití

Chicago, IL.- La administración Biden, el viernes 8 de septiembre, anunció una extensión de 18 meses para que los beneficiarios del Temporary Protected Status (TPS), de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, puedan aplicar a la renovación de su inscripción al programa.

Este importante anuncio de la administración Biden, se hace muy cerca a la fecha límite establecida inicialmente, para que los beneficiarios de El Salvador pudieran reinscribirse al TPS, el próximo 10 de septiembre.

Por ahora, esta fecha para la renovación del beneficio de la TPS de El Salvador se extiende para el 9 de marzo de 2025; para Nicaragua y Honduras será hasta el 5 de julio de 2025; y para Haití es hasta el 3 de agosto de 2024.

Yanira Arias, directora de Campañas de Alianza Américas, reaccionó a esta noticia destacando, «Valoramos esta oportuna decisión de la administración Biden que beneficiará en lo inmediato a la población con TPS de El Salvador».

Además la directora Arias continuó, «En las últimas semanas, junto con nuestras organizaciones miembro expresamos nuestra preocupación por el bajo nivel de reinscripciones. Esto se debió, en parte, a que el periodo para informar a las personas fue muy corto».

.@POTUS heeded our call and extended the re-registration period to 18 months — an important step in providing asylum seekers with the stability they deserve.

Another aspect of that stability is expanding access to work permits. We'll continue calling on the admin to take action. https://t.co/uwa8LQacda

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) September 8, 2023