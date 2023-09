«Licencias de conducir para todos» incluyendo a inmigrantes indocumentados

Saint Paul, MN.- Las autoridades de Minnesota informaron, el jueves 7 de septiembre, que los inmigrantes indocumentados que hacen vida en este estado, ahora podrán comenzar el proceso de obtención de licencias de conducir.

Esta iniciativa de Minnesota, es parte de una nueva ley estatal denominada, «Licencia de conducir para todos». Inicialmente, se espera que al menos unas 81.000 personas sean elegibles.

Para que los inmigrantes indocumentados puedan tramitar su licencia de conducir, deben programar una cita para su examen escrito. Pero, no podrán obtener la licencia hasta que la ley entre en vigor el próximo 1 de octubre.

Pong Xiong, director de Minnesota Department of Public Safety Driver and Vehicle Services, en declaraciones a la prensa explicó que, «Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un puñado de estados que ofrecen licencias de conducir para todos».

Así pues la nueva ley elimina el requisito de que los solicitantes demuestren una presencia legal en Estados Unidos, según confirmó, Jody-Kay Peterson, directora del Department of Public Safety Driver Services Program.

Becoming eligible for a license next month? The time is now to make an appointment to get the process of getting your license started. Learn how it works in our latest #DPSBlog #DL4All https://t.co/KX0vULCh67 pic.twitter.com/RzirttDVdz

— MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) September 5, 2023