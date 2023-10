Ecuador con nuevo Permiso Humanitario de Reunificación Familiar

Washington, DC.- El U.S. Department of Homeland Security (DHS) anunció el miércoles 18 de octubre, un nuevo proceso de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP) para algunos nacionales de Ecuador, con el fin de ampliar las vías legales y el control de la ley que busca minimizar la migración irregular.



Esta iniciativa del DHS en conjunto con el U.S. Department of State (DOS), promueven la unidad de las familias inmigrantes. Por ende, diseñan las condiciones para que la migración sea segura, ordenada, humana y regular.

Este nuevo proceso es específico para algunos ecuatorianos y sus familiares inmediatos. Los elegibles serán considerados caso por caso por un periodo máximo de tres años, mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal.

Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional al respecto comentó, «El proceso de permiso humanitario de reunificación familiar promueve la unidad familiar conforme con nuestras leyes y valores».

Del mismo modo, Mayorkas añadió, «Establecer este proceso para ciertos nacionales ecuatorianos garantizará que más familias puedan acceder a guías legales en lugar de ponerse a merced de los contrabandistas para realizar el peligroso viaje».

No obstante, advirtió a «Aquellos que no se acojan al permiso humanitario de reunificación familiar o a otras vías legales, seguras y ordenadas e intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos seguirán enfrentándose a duras consecuencias».

DHS announced a new family reunification parole process for certain nationals of Ecuador, advancing the Biden-Harris Administration’s effective strategy to combine expanded lawful pathways & strengthened enforcement to reduce irregular migration⬇️https://t.co/BmkSXL5zAp pic.twitter.com/NiHduAEio8

— Homeland Security (@DHSgov) October 18, 2023