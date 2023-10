Confirman más de 18.000 empleos disponibles para inmigrantes

Nueva York, NY.- Kathy Hochul, gobernadora de NYC anunció el lunes 2 de octubre que hay disponibles más de 18.000 empleos, con casi 400 empleadores dispuestos a contratar inmigrantes en áreas que van desde la tecnología hasta la agricultura, siempre y cuando tengan sus permisos de trabajo.

Este anuncio es parte de la iniciativa de la gobernadora Hochul escalada el pasado 24 de agosto al Department of Labor of NY, con el fin de estudiar junto a los empleadores los puestos disponibles que podrían ocupar trabajadores inmigrantes.

De esta manera, los inmigrantes podrían salir con más velocidad de los albergues donde están alojados desde que llegaron a la ciudad.

Por su lado, la administración Biden el 21 de agosto destacó que otorgará permisos de trabajo a los inmigrantes venezolanos. Anuncio que fue aceptado con gran alivio, pues desde hace un año han llegado a NYC unos 100.000 inmigrantes venezolanos indocumentados.

