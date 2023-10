Nuevo acuerdo de conciliación migratorio para familias migrantes separadas

Washington, DC.- Un supuesto acuerdo de conciliación presentado el lunes 16 de octubre confirmó que Estados Unidos ofrecerá a las familias migrantes separadas en la frontera con México bajo la administración de Donald Trump bajo un estatus legal temporal y otros beneficios.

Al mismo tiempo el acuerdo de conciliación, supuestamente prohibirá separaciones similares en el futuro. Por ahora, el acuerdo aplica a unos 3.900 niños separados de sus padres durante los cuatro años de presidencia de Trump que iniciaron en enero de 2017, de acuerdo a American Civil Liberties Union (ACLU).

La organización ACLU representa a las familias separadas en una demanda presentada por primera vez en 2018. No obstante, la ACLU también proyectó que la cantidad de niños cubiertos probablemente aumentará.

En primera instancia este acuerdo es parte de una iniciativa continua de la administración demócrata del presidente Biden con el fin de reunir a las familias separadas bajo la política de «tolerancia cero» de Trump implementada en 2018.

BREAKING: We just reached a historic settlement on behalf of thousands of children and parents who were torn from each other under the Trump administration’s practice of family separation.

— ACLU (@ACLU) October 16, 2023