Nueva York demanda a condados por negarse a albergar inmigrantes

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York escaló una demanda acusando a más de 30 condados de NYC, el miércoles 7 de junio, por supuestamente violar la ley estatal cuando impidieron la reubicación a cientos de inmigrantes.

Esta demanda fue presentada por la corte estatal de Manhattan, donde se precisa que los condados involucrados que abarcan desde los suburbios del norte, hasta las Cataratas del Niágara interfieren con el derecho de Nueva York de contratar hoteles para albergar temporalmente a inmigrantes.

Como respuesta la ciudad de NY declaró un estado de emergencia, también por las decenas de miles de inmigrantes transportados en autobús desde el 2022. Estos autobuses llenos de inmigrantes tienen origen en los estados fronterizos con México, que batallan políticas sobre la seguridad fronteriza.

Para el mes de mayo, NYC declaró que recibía unos 500 inmigrantes diarios. No obstante, esperan que esta cifra aumente a medida que la ciudad se ve obligada a trasladar a algunos extranjeros a otros puntos de la ciudad.

