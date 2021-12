NCTUE cortó flujo de información de 171 millones de personas al ICE

Washington, DC.- El National Consumer Telecom and Utilities Exchange (NCTUE) por presión del senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, y organizaciones a favor de los migrantes las compañás prestadoras de servicios en EE. UU. no ofrecerán más información de sus usuarios a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Dentro de este conjunto de compañías están las de cable, telefonía y electricidad, que se vieron en la tarea de cerrar el flujo de información sensible de sus usuarios al ICE. Sin embargo, hay otras empresas con fines de lucro que estaban participando en este modelo de negocio.

BREAKING: ICE no longer has access to 171 million people’s utility information following pressure from our #NoTechForICE campaign ‼️

We've cut the data off from the source.

This thread explains what this means, and what needs to happen next.

More: https://t.co/VYG4f7wrJC

— Mijente 🐜🐜🐜 (@ConMijente) December 8, 2021