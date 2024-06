Disminuye la detención de migrantes en frontera sur

Washington.- Tras la aplicación de las medidas de la administración Biden, la detención de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, disminuyeron en los últimos días.

La información la dio a conocer un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que mantuvo su identidad anónima, quien explicó que se redujeron un 10 % la detención de migrantes.

Asimismo, puntualizó que el gobierno norteamericano espera que estos números se sigan reduciendo, conforme los migrantes “cambian sus planes”.

Y es que a su juicio las medidas decretadas por el mandatario estadounidense han tenido “efecto disuasorio”. Es decir, han logrado frenar el flujo migratorio desde México.

De la misma manera, recordó que desde el 5 de junio, los ciudadanos que sean detenidos cruzando de manera irregular hacia EE.UU. Serán considerados “no aptos” para pedir asilo. Salvo en algunos casos excepcionales o que cumplan con unos estándares más estrictos para aplicar a otro tipo de protecciones.

NEW: @POTUS signed a Presidential Proclamation to temporarily suspend and limit the entry of certain noncitizens across the southern border during times of high levels of encounters at the southern border. Get the facts: https://t.co/rEkwB5N1fb pic.twitter.com/p5EPxDAheg

— Homeland Security (@DHSgov) June 4, 2024