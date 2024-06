Cubanos se beneficiarán con las nuevas medidas de regularización

Washington.- Tras las recientes medidas de regularización migratorias, la administración de Joe Biden aclaró que los cubanos se podrán beneficiar con esta medida.

En este sentido, El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) enfatizó sobre las varias acciones encaminadas a» promover la unidad familiar en el proceso de inmigración. En consonancia con el compromiso de la Administración Biden-Harris de mantener las familias unidas».

En este sentido, puntualizaron que en lo que respecta a Cuba, estas medidas pretenden «modernizar los procesos de permisos para la reunificación familiar cubana».

De la misma manera, acotaron que «el establecimiento de procesos de permisos de permanencia temporal específicos para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tienen un partidario en EE.UU.».

Por otro lado, enfatizó que establecerán un nuevo proceso para considerar, caso por caso. Las solicitudes de permiso de permanencia temporal para ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses que han vivido en EE.UU. durante diez años o más y aún no tienen la ciudadanía de este país.

.@POTUS’s executive action announced yesterday is about family unity and keeping families together, a fundamental goal of our immigration system. @SecMayorkas joined @MSNBC to discuss ⤵️ pic.twitter.com/L9ra0NjeGx

— Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2024