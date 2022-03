Washington, DC.- Activistas precisaron, este jueves, que el uso de la normativa sanitaria Título 42, que funciona para expulsar a inmigrantes que buscan asilo es, «racista y xenófobo», e instan a la administración Biden a finalizar con esta política.

Según los activistas, 1.6 millones de inmigrantes fueron rechazados en la frontera sur de Estados Unidos. Cifras que, desde 2019 el gobierno del expresidente Donald Trump, inició con esta norma de salud pública, a raíz de la pandemia.

Del mismo modo, los activistas también aseguran que los inmigrantes permanecen en campamentos y situaciones precarias en el norte de México, donde son sometidos a secuestros, violaciones, asaltos y homicidios.

Recientemente, el puerto fronterizo e San Ysidro en la ciudad de Tijuana, México que hace frontera con Estados Unidos, es hoy por hoy, un campamento de refugiados. Pese a que pareciera inesperado, estos campamentos pertenecen a rusos y ucranianos. Sin embargo, de a poco se vienen sumando bielorrusos.

Both the Trump and Biden administrations have weaponized Title 42 — a cruel, unlawful order that expels migrants to danger, without access to their human right to asylum.

What exactly is this order and why are we calling on @POTUS to #EndTitle42 for good?🧵A thread👇 pic.twitter.com/3Nsqk8tAz9

— National Immigration Law Center (@NILC) March 15, 2022