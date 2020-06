Incendio en Huntersville obliga al cierre de carretera

Mecklenburg, NC.- Un poderoso incendio obligó en Huntersville a la rápida actuación del Departamento de Bomberos de la ciudad que bloquea en el paso mientras trabaja en la labores de extensión.

A las 8 de la mañana de la mañana el Departamento de Bomberos informó en su cuenta de Twitter que el incendio ocurrió en el Centro de Reciclaje de Huntersville y publicó algunas fotografías en las que se aprecia la magnitud de las llamas.

El paso por Statesville Road, entre Hambright Road y Verhoeff Drive, se mantendrá cerrado por los momentos.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar Old Statesville Road (Highway 115) como ruta alternativa.

We have closed Statesville Road between Hambright Road and Verhoeff Drive as we work a large fire at the North Mecklenburg Recycling Center. Avoid the area. Use caution & YIELD to responding units #MoveOver #CLTtraffic pic.twitter.com/uC1s7xDxiD

