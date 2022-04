Will Smith sancionado por la Academia por una década

Los Ángeles, CA.- La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció en un comunicado, este viernes, que Will Smith no podrá asistir a los próximos 10 años de premiaciones, tras haber abofeteado al comediante Chris Rock, en el escenario de la 94° edición de los Premios Oscar.

De esta manera, el comunicado expresa, “Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia”.

Will Smith no podrá asistir a los Oscar durante diez años

Del mismo modo, el comunicado del presidente de la Junta, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, precisaron, “La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia».

Inmediatamente, el Sr. Smith no tardó en hacer público y notorio su declaración, “Acepto y respeto la decisión de la Academia”. En sintonía con la prohibición de los Oscar durante la próxima década.

En este sentido, las sanciones se determinaron en una Junta de Gobernadores celebrada en Los Ángeles. Pese a que estaba pautada para el 18 de abril, se adelantó luego de que Will Smith renunciara a la Academia. Por otra parte, el hermano de Chris Rock, agregó que la bofetada de Will Smith lo, «carcome».

Finalmente, la renuncia de Smith deja por sentado que no forma parte del equipo de votantes de la Academia. Sin embargo, no impide, bajo ninguna circunstancia que el actor sea nominado en futuro.

